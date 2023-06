Weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego Krakowa za nami. Mieszkańcy chcą jeszcze więcej zieleni w każdej dzielnicy

Przykładowe projekty przyjęte według dzielnic

Projekty Ogólnomiejskie

Zgodnie z regulaminem BO, autorzy odrzuconych wniosków z oceny merytoryczno-prawnej mogą złożyć odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie do 21 czerwca. Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana do 12 lipca. Natomiast mieszkańcy będą mogli głosować od 22 września do 6 października.

Na projekty w ramach jubileuszowej X edycji budżetu obywatelskiego zaplanowano 38 mln zł

