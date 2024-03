Kraków. Okolice zapuszczonej pętli przy Prądnickiej zmieniają się. Powstaje Ogród Krakowianek, planowany jest skatepark

Pętla przy Prądnickiej to smutne miejsce w Krakowie. Nie zmieniła się od dekad. Stanowiska dla autobusów, stare zabudowania, kilka ławek i sporo bud z jedzeniem, kioski. Do tego wieczne korki, bo to zbieg Alej Trzech Wieszczów, Prądnickiej, Wrocławskiej i Lubelskiej.

Na razie zapowiada się, że będzie bardziej zielono