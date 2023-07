W związku z upałami zamknięty przejazd dorożek przez Rynek Główny w Krakowie

IMGW ostrzega przed upałami

W Krakowie i w Małopolsce, oprócz powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, od soboty od godz. 12.00 do poniedziałku do godz. 20.00 będzie obowiązywać ostrzeżenie przed upałami.

Temperatura w sobotę może sięgać od 31 st. C. do 35 st. C., w niedzielę od 30 do 33 st. C., w poniedziałek około 30 st. C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze wyniesie od 18 do 20 st. C.