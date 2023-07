W planach linie tramwajowe z Krakowa do Zielonek, Zabierzowa, Wieliczki i innych gmin w aglomeracji

Mieszkańcy i samorządowcy z gmin sąsiadujących z Krakowem coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę stworzenia nowych połączeń tramwajowych. Propozycje dotyczą m.in. budowy torowisk ze stolicy Małopolski do Zielonek, Zabierzowa, Wieliczki, Wielkiej Wsi, czy Kocmyrzowa. Władze Krakowa mają na uwadze takie rozwiązania, dotyczące poprawy komunikacji w aglomeracji, ale zaznaczają, że można będzie je wprowadzać jeżeli znajdzie się na to zewnętrzne dofinansowanie.

We wrześniu tego roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. W Zielonkach są pomysły, by w przyszłości zbudować odnogę, którą można byłoby dojeżdżać do tej gminy z Krakowa.

Propozycja trasy Krakowa do północnej obwodnicy w rejonie Zielonek

- Można zbudować połączenie do powstającej obecnie północnej obwodnicy Krakowa, przy której byłoby miejsce na duży parkingi park&ride. To raptem kilometr od ulicy Pachońskiego w Krakowie, gdzie przebiega torowisko nowej linii tramwajowej. Takie rozwiązanie byłoby korzystne nie tylko dla mieszkańców naszej gminy, ale całej północnej części Krakowa. Dzięki temu można byłoby ograniczyć liczbę pojazdów wjeżdżających do Krakowa. Ludzie zapewne chętnie przesiedliby się do tramwaju, który - co nie ulega wątpliwości - jest skutecznym środkiem transportu - mówi Bogusław Król, wójt Zielonek.

Przyznaje, że władze tej gminy już składały wnioski do planów zagospodarowania Krakowa o uwzględnienie torowiska w kierunku Zielonek. - Jeżeli postawimy nogę cyrkla na Rynku Głównym w Krakowie i zakreślimy okrąg o promieniu 10 kilometrów, to dwie-trzecie gminy Zielonki znalazłoby się w tym obszarze. Jego skomunikowanie z Krakowem poprzez połączenie tramwajowe byłoby więc dobrym rozwiązaniem - dodaje wójt Zielonek. Ta gmina liczy 27 tys. mieszkańców, a rocznie przybywa ich ok. 500-800. Sama wieś Zielonki liczy ok. 8 tys. mieszkańców. Wielu z nich dojeżdża codziennie do Krakowa, ale są też podróże w drugim kierunku, bowiem w gminie Zielonki działa ok. 2700 podmiotów gospodarczych dających prawie 10 tys. miejsc pracy.

Mieszkańcy Zabierzowa też chcieliby dojeżdżać tramwajem

O połączeniu tramwajowym do Krakowa myślą też w innych gminach sąsiadujących ze stolicą Małopolski. Takie rozwiązanie z radością przyjęliby w gminie Zabierzów.

- Nie raz już rozmawialiśmy z władzami Krakowa w sprawie przedłużenia planowanej linii tramwajowej na Azory dalej w kierunku naszej gminy. Wtedy pętla końcowa mogłaby być przy centrum handlowym Futura Park. Potrzeba na takie rozwiązanie jest ogromna - podkreśla Elżbieta Burtan, wójt Zabierzowa. W tej gminie jest ok. 30 tys. mieszkańców. Mogą korzystać z połączenia kolejowego z Krakowem. - Nie każdy ma jednak blisko do przystanków kolejowych. Linia tramwajowa przydałaby się z myślą o mieszkańcach naszej gminy, którzy dojeżdżają do Krakowa od strony Pasternika. Mogliby zostawiać samochody na parkingu przy Futura Park i tam przesiadać się do tramwaju - dodaje wójt Elżbieta Burtan. Władze Krakowa zamierzają wybudować linię tramwajową z Krowodrzy Górki na Azory. Są już jednak plany jej przedłużenia i różne propozycje dla przebiegu dodatkowej trasy.

- Prowadziliśmy rozmowy o tym, by linia na Azory została przedłużona wzdłuż ulicy Jasnogórskiej. Po jej lewej stronie są tereny powojskowe, na których można byłoby zlokalizować dużą pętlę przesiadkową kończącej linię tramwajową, która byłaby dogodna zarówno dla mieszkańców Zabierzowa jak i Wielkiej Wsi - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Tramwajem z Krakowa do Wieliczki

Budowa połączeń tramwajowych w kierunku Zielonek i Zabierzowa to nie jedyne inicjatywy. Przypomnijmy, że jest pomysł, by planowaną w Krakowie linię tramwajową do osiedla Rżąka przedłużyć do Wieliczki. Prowadzone były już rozmowy w tej sprawie władz Krakowa i Wieliczki. Jeżeli chodzi o lokalizację pętli końcowej, to brane są pod uwagę rejony Wielczki, na których widoczna jest duża rozbudowa budynków mieszkalnych, ale są odległe od linii kolejowej. Dla mieszkańców byłoby istotne, aby mogli tam wsiąść do tramwaju i mieć możliwość bezpośredniego przyjazdu nim do Krakowa.

- Rozmawialiśmy też z przedstawicielami gminy Kocmyrzów-Luborzyca o poprowadzeniu tam z Krakowa linii tramwajowej - dodaje wiceprezydent Andrzej Kulig. Przyznaje, że nowe połączenia tramwajowe, ograniczające ruch samochodowy byłby korzystne tak dla Krakowa, jak i sąsiednich gmin. - W miejscowościach sąsiadujących z Krakowem są duże wolne tereny, na których można byłoby lokalizować parkingi park&ride. Na nich można byłoby się przesiadać się do komunikacji zbiorowej - zaznacza wiceprezydent Andrzej Kulig.

Pieniądze na nowe linie tramwajowe z Unii Europejskiej

Plany dotyczące budowy linii tramwajowych z Krakowa do sąsiednich gmin są więc rozległe, ale pozostaje pytanie, skąd wziąć na to pieniądze. - Na pewno nie może to być realizowane na koszt Krakowa. W perspektywie najbliższych pięciu lat powinniśmy się skupić na potrzebach i zadaniach, jakich mieszkańcy oczekują w swoim najbliższym otoczeniu. Jak mówimy o mieście 15-minutowym, to chodzi o to, by podstawowe usługi, m.in. edukacyjne, społeczne, kulturalne były jak najbliżej mieszkańca - mówi wiceprezydent Andrzej Kulig.

Zaznacza, że duże inwestycje infrastrukturalne, takie jak nowe linie tramwajowe, można realizować pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego, a w tym przypadku największe szanse są na pozyskanie wsparcia z Unii Europejskiej. - Odkąd jestem zastępcą prezydenta Krakowa ds. infrastrukturalnych to dostrzegam bardzo duże otwarcie na współpracę z nami władz sąsiednich gmin. To jest bardzo dobry prognostyk. O unijne wsparcie na budowę linii tramwajowych łączących Kraków z sąsiednimi gminami możemy zabiegać jako Metropolia Krakowska - wyjaśnia wiceprezydent Andrzej Kulig. - Podmioty unijne są zainteresowane takimi projektami metropolitalnymi, które dotyczą takich rozwiązań, jak rozwijanie dobrego, szybkiego transportu, który w dużym stopniu może być bezkolizyjny, a przede wszystkim bardzo ekologiczny, bo nie przyczynia się do emisji spalin, a daje możliwość przewiezienia wielu pasażerów - dodaje.

Władze Krakowa rozpatrywały też budowę linii tramwajowej do Skawiny. - Myśleliśmy o tym. Skawina położyła duży nacisk na połączenia kolejowe. Dla nich pociąg jest istotniejszy. W tym wypadku pociągi z tramwajami prawdopodobnie więc by ze sobą konkurowały. Będziemy natomiast dążyć do utworzenia połączeń tramwajowych do osiedla Kliny i do Skotnik - poinformował nas wiceprezydent Andrzej Kulig.

