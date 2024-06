W najbliższą sobotę ściany Warsztatu pokryje sztuka uliczna. Graffiti Jam już 22 czerwca!

Co czeka na uczestników wydarzenia?

Czym właściwie jest warsztat?

Warsztat to niezależne centrum kulturalno-społeczne znajdujące się na Zabłociu. To wyjątkowe miejsce utworzone z myślą o połączeniu aktywizmu i kultury i taką rolę spełnia od momentu powstania. Odbywają się tu koncerty alternatywnych zespołów, spektakle, spotkania grup nieformalnych ale znalazło się również miejsce na kuchnię organizacji Food Not Bombs.