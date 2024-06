Targ Japoński w Centrum Handlowym Nowe Czyżyny w Krakowie. Przyjdź na Ningyo Matsuri - najbliższa sobota i niedziela handlowa! Magda Habel

Jesteś fanem Japonii i Azji? Zatem zapraszamy na letnią edycję festiwalu Ningyo – Targ Japoński w Nowych Czyżynach! W weekend 29 i 30 czerwca, od godziny 10:00, przeniesiemy się do magicznego świata Japonii. To doskonała okazja, by zanurzyć się w japońskiej kulturze i skosztować jej smaków bez opuszczania Krakowa!