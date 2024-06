Problem z Marszałkiem Małopolski. List Łukasza Kmity z instrukcją "dla dobra PiS". Powtórne wybory? Piotr Rąpalski

Łukasz Kmita, były wojewoda małopolski, wybrany na posła na Sejm, był również kandydatem na prezydenta Krakowa. Teraz stara się zostać Marszałkiem Małopolski. Wojciech Matusik / Polskapress Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W sieci już można znaleźć list, na którym widnieje podpis Łukasza Kmity, pretendenta z ramienia PiS do objęcia funkcji Marszałka Małopolski po Witoldzie Kozłowskim, również związanym z PiS. Problem w tym, że już dwa razy Kmicie nie udało się podejście, bo część radnych PiS nie chce go poprzeć. List skierowany jest do przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jana Tadeusza Dudy. Prosi się go w nim, by... nie zwoływał sesji sejmiku do 10 lipca 2024 roku. A gdyby ktoś wnioskował o sesję, to jest prośba by zarządzić przerwę w obradach do 10 lipca. Czym to ma skutkować?