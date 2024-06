Niesamowite Przygody z Biedronką i Czarnym Kotem w M1 w Krakowie. Atrakcje dla dzieci również w niedzielę handlową

Miraculum: Biedronka i Czarny Kot w M1 - program

Zaprojektuj własne Kwami i dołącz do drużyny Biedronki i Czarnego Kota.

Zapozuj z Biedronką i Czarnym Kotem do wspólnego selfie. To jedyna okazja na pamiątkowe zdjęcie z Twoimi ulubionymi postaciami.

Spotkanie z Biedronką i Czarnym Kotem w M1

Dołącz do nas w centrum handlowym M1 na wyjątkowe spotkanie z Biedronką i Czarnym Kotem! Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, które pozwolą Wam poczuć się jak prawdziwi bohaterowie serialu "Miraculum". Od skakania po dachach Paryża, przez kreatywne malowanie i projektowanie Kwami, po wyjątkowe sesje zdjęciowe i nagrywanie filmików w stylu Miraculum – każdy znajdzie coś dla siebie. To nie tylko zabawa, ale także doskonała okazja, by rozwijać swoje zdolności artystyczne i spędzić czas z rodziną w magicznej atmosferze.