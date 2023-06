Polski urzędnik rzucił wyzwanie Austriakom. Marcin Płachno przejechał trasę z Wiednia do Krakowa na rowerze Ewa Wacławowicz

Marcin Płachno to na co dzień Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu. W dniach 14-16 czerwca na rowerze pokonał trasę 445 kilometrów dzielących Wiedeń i Kraków. Wszystko po to, by poczuć wolność, promować Polskę za granicą i pokazać Austriakom, że Polak zawsze potrafi.