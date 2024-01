Mariusz Wollny wydaje nową książkę i zaprasza na spacery po Krakowie szlakiem swojej twórczości

„Ciężkie czasy i smutna konieczność (czasowe zamknięcie - z powodu remontu w kamienicy Hipolitów - stacjonarnego sklepu >>U Kacpra Ryksa<< przy placu Mariackim 3 w Krakowie) zmusiły mnie do przewietrzenia szuflad w poszukiwaniu dawno zapomnianych tekstów, przeznaczonych już na straty albo wręcz (z rozmaitych powodów) nigdy nie przewidywanych do druku.

„Trzy po trzy…” ukaże się wyłącznie w formie elektronicznej, jako liczący 200 stron dokument pdf. Każdy, kto zdecyduje się na jego zakupienie będzie otrzymywał kolejne rozdziały mailowo co dwa tygodnie do niedzieli 18 lutego. Do trzech części dojdzie czwarta – będącą literacką niespodzianką. Okładkę książki zaprojektowała córka autora, ilustratorka Zuza Wollny.

Dodatkowo w styczniu i lutym pisarz zaprasza na cztery niedzielne wycieczki, podczas których oprowadzi po Krakowie śladami tematów ze swoich książek. Oprowadzania po miejscach opisanych w jego książkach to tradycja Mariusza Wollnego, ciesząca się wśród fanów twórczości tego pisarza dużą popularnością.