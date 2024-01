W Krakowie debatują o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatycznymi

Wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi

Europosłanki, przedstawiciele rządu, posłowie, eksperci i aktywiści wspólnie debatują nad czekającymi na Unię Europejską i Polskę wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Sobotnie wydarzenie to okazja do przyjaznej konfrontacji stanowisk polityków, pomysłów ekspertów i młodych aktywistów klimatycznych.

- Mamy dwa zasadnicze wyzwania. Pierwsze to dbałość o środowisko i walka z ociepleniem klimatu, które powoduje coraz bardziej widoczne katastrofy, a drugie to przestrzeganie prawa, ponieważ bez stosowania się do przepisów, które wspólnie ustanawiamy, nic nie osiągniemy - mówiła Róża Thun.