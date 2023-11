Tygodniowy przegląd prasy 19.11.2023: Kraków, 12.11-18.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koncert Björk w Krakowie. Fani islandzkiej artystki tłumnie przybyli do Tauron Areny Kraków”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Koncert Björk w Krakowie. Fani islandzkiej artystki tłumnie przybyli do Tauron Areny Kraków Fani islandzkiej artystki Björk dopisali. Przybyli tłumnie do Tauron Areny Kraków w sobotę na jej koncert. Już przed otwarciem bram hali o godz. 18 wielu z nich kręciło się w okolicy, nie mogąc doczekać się spotkania z jedną z najoryginalniejszych wokalistek naszych czasów. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Osadzanie chochoła w Bronowicach. Te krakowskie tradycje przywołują klimat "Wesela"! Jedyny taki dzień w roku 20 listopada 1900 roku w kościele Mariackim odbył się ślub Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, a później wesele w Bronowicach, które opisał w "Weselu" Stanisław Wyspiański. Dziś wydarzenia, które zainspirowały dramatopisarza, odtwarzają mieszkańcy i przyjaciele dzielnicy VI.

Tygodniowa prasówka 19.11.2023: 12.11-18.11.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Z krecikiem nie wygrasz... Najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził... 18.11.2023 Polscy piłkarze po remisie z Czechami 1:1 stracili szansę na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy 2024. Teraz pozostaje się łudzić, że będzie lepiej w wiosennych barażach, ale żeby pojechać do Niemiec, trzeba będzie wygrać dwa mecze i to wcale nie ze słabszymi drużynami niż te, które okazały się od nas lepsze w fazie grupowej. Może się na przykład okazać, że będziemy musieli zmierzyć się z Chorwacją. Internauci byli chyba na to przygotowani, ale i tak wyżywają się na Biało-Czerwonych. Przejdź do galerii.

📢 UFO nad Krakowem? Dwa dziwne światła tańczyły na niebie nad Grzegórzkami. Wiemy, co to było Na tańczące światła nad chmurami w czwartkowy wieczór nad krakowskim Grzegórzkami zwróciło uwagę wiele osób. Czytelnik przysłał nam nawet film, na którym widać dwa jasne punkty "latające" nad aleją Pokoju, mniej więcej w rejonie Błękitka i sąsiadującego z nim niedawno wybudowanego biurowca. Czy to rzeczywiście była gratka dla poszukiwaczy zjawisk paranormalnych, UFO i sprawa dla Archiwum X? Czy jednak łatwo wytłumaczalne zjawisko? Przy pomocy naszych Czytelników rozwikłaliśmy tę zagadkę. 📢 Bardzo tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie!

📢 Kraków. Pączkomat stanął na Kazimierzu przy ul. Wawrzyńca. Cena może dziwić... Przywykliśmy do automatów z paczkami, batonami, sokami, chipsami. Pojawiły się też takie z kebabami, czy zniczami. A teraz w Krakowie mamy coś idealnego na Tłusty Czwartek - pączkomat. Oczywiście z pączkami. Choć raczej dla tych, którzy nie boją się wydać dużo na smakołyki, a nie chcą stać w kolejkach lub na przykład chcą zjeść pączka o 2 w nocy. Maszyna z pączkami stanęła przy ulicy Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu, tam gdzie już znajduje się zakątek ze street foodem sprzedawanym z food trucków. 📢 Weekend w Krakowie. Te wydarzenia odbędą się w dniach 17 do 19 listopada: Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich, Osadzanie Chochoła Listopad chyli się ku końcowy, a pogoda niestety nie sprzyja... Ale głowa do góry - w mieście wcale nie musi być szaro, buro i ponuro! Co więcej, będzie kolorowo, emocjonalnie i pysznie ze względu na liczne wydarzenia, które odbędą się w nadchodzących dniach. Zobacz, co będzie się działo!

📢 Ogołocili podkrakowską wieś z kilkuset drzew. Wycięli nawet ponad 300-letnie dęby i klony Około 600 drzew poszło pod topór w gminie Mogilany przy okazji rozbudowy drogi powiatowej przez Gaj, Lusinę i Libertów. Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych pozwolił sobie na wycinkę, którą mieszkańcy i obrońców przyrody nazywają rzezią. Nie pomogły interwencje, spotkania, negocjacje, prośmy, argumenty. Inwestorzy jak zaplanowali, tak zrobili. Obiecali mieszkańcom przeanalizowanie, czy konieczna jest wycinka wszystkiego, co pierwotnie zaplanowano, a potem jak najszybciej przystąpili do cięcia. 📢 Trasa Wolbromska ma zmniejszyć korki na północy Krakowa. Wiemy, kiedy zostanie otwarta ZDJĘCIA Trasa Wolbromska ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi na granicy z gminą Zielonki. Nowa droga ma niedługo zostać udostępniona kierowcom. 📢 Tłumy w Galerii Bronowice na Dniu z Wisłą Kraków Od rana w piątek 17 listopada kibice Wisły Kraków mogli znaleźć w Galerii Bronowice atrakcje związane ze swoim klubem. Wszystko z okazji kolejnego Dnia z Wisłą Kraków, zorganizowanego w tym miejscu. Poprzednie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Teraz było podobnie.

📢 Kilkunastokilometrowy korek na autostradowej obwodnicy Krakowa! Utrudnienia także na drodze nr 44 w Ryczowie. Pieszy został potrącony W ogromnym korku utknęli kierowcy na autostradowej obwodnicy Krakowa. Zator w kierunku Rzeszowa ma 15 kilometrów! W stronę Katowic niewiele mniej - 12 km. Taka sytuacja nie ma związku z wypadkiem. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, korki są spowodowane dużym natężeniem ruchu. Problemy też w samym Krakowie. Korki takie, że auta blokują przejazd tramwajów tam gdzie torowisko nie jest wydzielone.

📢 Kraków nie tylko buduje trasy tramwajowe. Równo pięć lat temu zamknięto tę do Walcowni Platforma Komunikacyjna Krakowa wspomina 17 listopada na Facebooku mało chlubny rozdział w historii transportu tramwajowego w Krakowie. "Pięć lat temu, 17 listopada 2018, zamknięta została trasa tramwajowa do Walcowni. Decyzja podjęta bez konsultacji z mieszkańcami, a nawet wbrew ich protestom. Decyzja, która była trzymana w tajemnicy i - dziwnym przypadkiem - została ogłoszona dwa dni po wyborach samorządowych". Zobaczcie na zdjęciach PKK co zostało z dawnej trasy tramwajowej...

📢 Pseudokibice Wisły Kraków, inwestycje w nieruchomości, prawie tona kokainy. Śledztwo trwa, są kolejne zatrzymania Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 12 osób, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej pseudokibiców Wisły Kraków, która handlowała narkotykami. Zakrojona na szeroką skalę policyjna akcja miała miejsce na terenie Małopolski, głównie w Krakowie. Grupa przestępcza działała w latach 2008-2021, a jej członkowie organizowali transporty kokainy i marihuany z Hiszpanii i Holandii do Polski. 📢 Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Od soboty kolejne zmiany w organizacji ruchu Za nami kolejny miesiąc prac związanych z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. W październiku wykonawca inwestycji kontynuował realizację kluczowego etapu – budowy stacji podziemnej przy rondzie Polsadu. Co jeszcze udało się mu zrealizować? Oczywiście inwestycja potęguje korki w Krakowie, szczególnie na północy miasta. Zmian w ruchu będzie jednak więcej.

📢 Kraków. Młoda dziewczyna i seniorka starły się o miejsce w autobusie. Niecodzienny apel MPK MPK Kraków opublikowało zgłoszenie nadesłane od młodej kobiety. Twierdzi, że bez powodu została zaatakowana przez seniorkę, która uznała, że zgłaszająca musi ustąpić jej miejsca, choć miała inne wolne. Doszło do przepychanki. MPK wykorzystuje tę sytuację by zaapelować do... seniorów, by kulturalnie korzystali ze swoich przywilejów.

📢 Poważny wypadek w Krakowie na alei Pokoju. Auto na słupie i na torowisku. Problemy w komunikacji Tramwaje przez kilkadziesiąt minut nie kursowały al. Pokoju w kierunku ronda Grzegórzeckiego. Doszło do wypadku. Samochód osobowy wbił się w słup przy torowisku i stanął na szynach. Tramwaje kierowane były przez al. Jana Pawła II. Za tramwaje podstawiono autobusy zastępcze z ronda Czyżyńskiego do ronda Grzegórzeckiego. Krótka przerwa w ruchu na tej trasie mogła wydłużyć czas oczekiwania pasażerów.

📢 Monika z Krakowa zostanie Aniołem Polski? Finał już w sobotę. Oto jej konkurentki Monika Gdowicz z Krakowa jako przedstawicielka Krakowa zawalczy o koronę prestiżowego konkursu piękności ,,Angel of Poland", już w sobotę podczas finału konkursu o 19. Monika jest modelką, pasjonatką mody i miłośniczką sportu. W konkursie Angel of Poland liczy się nie tylko zewnętrzne piękno, ale przede wszystkim wewnętrzna siła i pozytywny wpływ na innych. O tytuł i koronę niebawem zawalczy aż 15 kobiet. Zobaczcie jak na tle konkurentek wypada nasza reprezentantka. 📢 Kraków. Deweloper miał odbudować fort, który wyburzył. Widać efekty. W sprawie zapadły też wyroki, ale są apelacje Krakowski sąd - w związku ze złożonymi apelacjami do wyroku w głośnej sprawie wyburzenia zabytkowego fortu - znów się nią zajmie. Chodzi o fort N-10 "Prądnik Biały" przy ul. Wybickiego, który w 2018 roku nagle został zrównany z ziemią. Właściciel nieruchomości, krakowski deweloper teraz realizuje tam swoją inwestycję - budowę siedmiopiętrowych bloków. Zgodnie z pozwoleniem na budowę przedsięwzięcie musi też obejmować rekonstrukcję rozebranego ponad pięć lat temu bloku koszarowego, wraz z aranżacją zieleni. Można już zobaczyć, jakie są efekty prowadzonej odbudowy.

📢 Horror w Krakowie. Mężczyzna biegał z siekierą po Castoramie. Ewakuowano prawie 100 osób Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę 15 listopada około południa w hipermarkecie budowlanym w Bronowicach. Mężczyzna rozrzucał rzeczy, krzyczał, był agresywny, zachowywał się irracjonalnie. Policjanci, którzy zjawili się na szybko go obezwładnili. Trafił on do szpitala gdzie zostanie przebadany.

