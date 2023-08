Trzeci sezon serialu "Belfer" z krakowskim aktorem Maciejem Stuhrem już od 8 września w Canal+ Online oraz w Canal+ Premium

Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr) powraca do Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec, były marynarz (Jacek Koman). Zaczyna pracę w lokalnym liceum. Kiedy podczas ich wspólnego, szkolnego rejsu na statku Kapitan Borchardt znika Kacper Krynicki (Michael Zieliński), charyzmatyczny nastolatek, nonkonformista i kolorowy ptak, Belfer włącza się w skomplikowane śledztwo prowadzone przez podkomisarz Ewę Krawiec (Roma Gąsiorowska), jego dawną miłość. Jakie tajemnice skrywają mieszkańcy rodzinnego miasta Pawła Zawadzkiego, malowniczego, nadmorskiego Małomorza? I czy przeszłość Belfra lub jego ojca ma jakikolwiek związek z zaginięciem chłopaka?

- Belfer w trzecim sezonie jest facetem dojrzalszym, bo doświadczonym już życiem. Jest w zupełnie innym miejscu niż kilka lat wcześniej, kiedy był trochę takim jeźdźcem znikąd, enigmatycznym bohaterem, o którym tak naprawdę niewiele wiedzieliśmy. Tym razem Paweł Zawadzki wraca do domu rodzinnego, przez co musi skonfrontować się ze swoją przeszłością. Dzięki temu widz dowie się o nim znacznie więcej. Zresztą jak i on sam. I to będzie ważna lekcja - mówi Maciej Stuhr, odtwórca tytułowej roli.