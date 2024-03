To już oficjalne: Muzeum Narodowe w Krakowie przejmuje pieczę nad Oleandrami

Wstępne ustalenia poczyniono już rok temu, kiedy to w kwietniu 2023 roku wojewoda małopolski przeprowadził egzekucję decyzji MKiDN w sprawie przejęcia zbiorów zgromadzonych przez Muzeum Czynu Niepodległościowego. Sama instytucja, zarządzana przez Krystiana Waksmundzkiego, od ponad dwóch lat przed jej zamknięciem działała nielegalnie.

- To moment, w którym możemy oficjalnie potwierdzić, że Muzeum Narodowe w Krakowie zobowiązuje się do wyremontowania budynku przy ul. Oleandry i umieszczenia tam stałej wystawy poświęconej przede wszystkim Legionom, a także działalności niepodległościowej w XIX i XX wieku – wyjaśnia Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Decyzja o zakazie dalszej działalności Muzeum Czynu Niepodległościowego została podjęta na mocy ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Jak tłumaczy ministerstwo, "przesłanką do jej podjęcia była przede wszystkim troską o dobro dziedzictwa narodowego i działanie na rzecz dobra publicznego, jakim jest zabezpieczenie zbiorów związanych z walką Polaków o niepodległość, m.in. eksponatów odnoszących się do historii Legionów Polskich, organizacji patriotycznych i niepodległościowych, a także pamiątek po marszałku Józefie Piłsudskim i marszałku Edwardzie Rydzu-Śmigłym, oraz doprowadzenie do utworzenia na ich bazie nowej ekspozycji".

Eksponaty w stanie katastrofalnym

Przejęte obiekty przewiezione zostały do magazynów, którymi dysponuje urząd wojewódzki, w przyszłości mają trafić jako depozyt do Muzeum Narodowego w Krakowie.