To już nie są żarty! Mieszkańcy blokują wycinkę drzew pod budowę trasy tramwajowej do Mistrzejowic. Przywiązali się do koparek

- Moja poprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ma na celu wystrzelenia w kosmos budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Jestem za realizacją tej ważnej inwestycji, jednak najpierw trzeba ograniczyć skalę wycinki drzew. Jeżeli z planowanych do usunięcia 1059 drzew ocalimy 50 czy 100, to dalej zbyt mało w oczach mieszkańców - zwrócił uwagę Łukasz Maślona.