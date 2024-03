Kraków. Zagrody nad Wisłą, czyli budowa kładki Kazimierz - Ludwinów

Budowa kładki Kazimierz - Ludwinów rozkręca się. Długo przygotowywano zaplecze inwestycji pod dawnym Hotelem Forum. Później prace przeskoczyły na drugi brzeg Wisły. Tam doszło do wycinki drzew, by w tej wyrwie można było osadzić przyczółek przyszłego pomostu dla pieszych i rowerzystów. Teraz teren został wygrodzony ogrodzeniem z blachy, ale też pojawiły się płoty jak z wiejskiej zagrody. Ułożono też chodniki z płyt betonowych dla ciężkiego sprzętu. Robotnicy mają już chyba wszystko by przystąpić do faktycznej budowy kładki między Kazimierzem a Ludwinowem na bulwarach Wisły.

Ograniczenia na Bulwarach Wiślanych

Inwestycja rozpoczęła się 3 stycznia od zajęcia części Bulwarów Wiślanych pod dawnym Hotelem Forum. zamknięto bulwar Wołyński na odcinku od ul. Ludwinowskiej do okolic balonu widokowego, zlokalizowanego po zachodniej stronie hotelu Forum. Ruch pieszy i rowerowy odbywa się zgodnie z oznakowaniem, z wykorzystaniem ulic Ludwinowskiej i Konopnickiej. Od strony zachodniej bulwaru zapewniono dojście do barek hotelowych. Taka organizacja ruchu obowiązuje do odwołania.

Pod koniec lutego otworzono drugi front prac po stronie Kazimierza. W miejscu planowanej kładki na bulwarze Inflanckim, pomiędzy ulicami Skawińską i Wietora ograniczony został ruch pieszy i rowerowy górnego bulwaru Inflanckiego. Wytyczona i oznaczona w terenie została trasa objazdowa z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, bliżej zabudowy mieszkaniowej.

Budowa kładki Kazimierz - Ludwinów

Przypomnijmy, że kładka pieszo-rowerowa Kazimierz – Ludwinów realizowana jest na podstawie umowy pomiędzy Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie a firmą Primost Południe sp. z o.o. Wartość kontraktu to 113,7 mln zł z terminem realizacji 26 miesięcy.

Przeprawa będzie miała ok. 130 m długości, prawie 14 m szerokości, a w najwyższym punkcie będzie wysoka na blisko 16 m. Połączy bulwar Inflancki pomiędzy ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Obiekt będzie się składać się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności zamocowane w żelbetowych podporach (przyczółkach) i środkowego pomostu widokowego.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym w wysokości 65 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Protesty i zyski

Okoliczni mieszkańcy protestowali przeciwko budowie kładki. Podnosili, że zniszczy ona panoramę miasta, negatywnie wpłynie na zieleń, spowoduje wycinkę drzew. Dodając do tego duży koszt inwestycji. Co na to urzędnicy miejscy?:

"Zadanie zostanie zrealizowane z jak najmniejszą ingerencją w zieleń. Do wycięcia zaplanowano jedynie dwa drzewa, w zamian za które nasadzonych będzie osiem okazów. Jedno drzewo zostanie przesadzone. To inwestycja zaplanowania i realizowana przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Krakowa. Przeprawa będzie stanowić dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów z pominięciem istniejących mostów drogowych. Przejazd rowerem z dzielnic południowych do centrum będzie krótszy niż obecnie, a mieszkańcy Starego Miasta będą mieli łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych Podgórza, choćby Plant im. Floriana Nowackiego czy doliny rzeki Wilgi. Nie bez znaczenia jest też szansa na ożywieniem brzegów Wisły i powtórzenie sukcesu oddanej w 2010 r. kładki o. Laetusa Bernatka. Równie istotny jest także fakt, że po realizacji tej inwestycji poprawi się stan infrastruktury komunalnej po obu stronach Wisły dzięki przebudowie sieci podziemnych".

