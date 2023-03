To, co najlepsze i najważniejsze z dwudziestu lat. Tegoroczna edycja festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie potrwa od 4 do 16 kwietnia

Niebawem Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc. W Krakowie od dwudziestu lat odbywa się wtedy festiwal muzyki dawnej Misteria Paschalia. Jego jubileuszowa edycja w dniach 4 – 16 kwietnia będzie skoncentrowana na podsumowaniu historii wydarzenia i więzi, jakie w tym czasie powstały.

- Wsłuchujemy się w głosy naszej publiczności, dla której koncerty muzyki dawnej stały się nieodłączną częścią kulturalnej mapy Krakowa w okresie wiosennym. Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy charakter ze względu na okrągły jubileusz, który stanie się dla nas okazją do wspomnień, podsumowań i przypominania najpiękniejszych muzycznych momentów z ubiegłych lat – mówi Carolina Pietyra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, które organizuje festiwal. Najważniejszym elementem podsumowania dwóch dekad Misteriów Paschaliów będzie przypomnienie najistotniejszych dzieł, które zabrzmiały na krakowskim festiwalu. Usłyszymy zatem najsłynniejsze w historii opracowanie sekwencji „Stabat Mater” autorstwa Giovanniego Battisty Pergolesiego, „Membra Jesu nos tri” Dietricha Buxtehudego czy wybór z „Leçons de Tenebrae” Marca-Antoine’a Charpentiera. Nie zabraknie też utworów, które wysłuchamy po raz pierwszy, jak oratorium Michelangela Falvettiego „Il diluvio universale” czy „Da Jesus an dem Kreuze stund” Heinricha Schütza. To oznacza, że zabrzmi to, co festiwalowa publiczność pokochała najbardziej: pieśni pasyjne oraz muzyka mistrzów francuskiego baroku i włoskiego Południa.

Kolejnym elementem podsumowania dwóch dekad Misteriów Paschaliów będę występy wykonawców, którzy mają szczególny wkład w rozwój festiwalu.

Do Krakowa wróci w tym roku zatem Vincent Dumestre z Le Poéme Harmonique oraz Christophe Rousset wraz z Les Talens Lyrique – dwa znakomite zespoły, które przez lata tworzyły historię Misteriów Paschaliów. Ich koncerty odbędą się odpowiednio na otwarcie i zamknięcie głównego programu festiwalu. Ponownie usłyszymy też Leonardo Garcíę Alarcóna, a po raz pierwszy wystąpią u nas Sebastien Daucé i Ensemble Correspondances. Przywiozą oni ze sobą program przygotowany specjalnie na Misteria Paschalia w 2020 roku, kiedy to odwołano festiwal ze względu na pandemię. Będziemy mieli okazję usłyszeć ich dwukrotnie, w tym w Kopalni Soli „Wieliczka”, co od dawna było ich wielkim marzeniem.

W toku historii festiwalu, jego organizatorzy zawsze dbali, by prezentować młodych artystów oraz by umożliwić lokalnym twórcom współpracę z największymi światowymi artystami. W tym roku oba te założenia realizuje zaproszenie do Krakowa Cohaere Ensemble - grupy czterech młodych i charyzmatycznych artystek ze Śląska.

Tegoroczną nowością będzie koncert w Wielkanoc obchodzoną w obrządku wschodnim, która w 2023 roku wypada tydzień po zakończeniu festiwalu. Został on włączony w główne pasmo wydarzeń, dlatego tegoroczna odsłona Misteriów Paschaliów potrwa dłużej niż zwykle. Koncert ten będzie okazją, by wprowadzić festiwalową publiczność w muzykę dawną wschodnich regionów Europy o przepięknej i bogatej tradycji, która zbyt rzadko trafia do koncertowych programów. Organizatorzy zaprosili Ensemble Irini, młody zespół wokalny z Francji, eksplorujący różnice i podobieństwa w tradycjach Wschodu i Zachodu, by połączyć je w programie poświęconym szeroko pojętej tajemnicy odrodzenia. Przy okazji festiwalu nie zabraknie wydarzeń towarzyszących głównemu programowi. Już 1 kwietnia rodziny z dziećmi będą mogły udać się na muzyczny spacer tropem instrumentów dawnych po Krakowie. Kolejnego dnia w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka odbędzie się oprowadzanie po wystawie, skupione wokół wątków Wielkanocy w sztuce dawnej oraz poszukiwania podobieństw i różnic między obrządkami wschodnim i zachodnim.

4 kwietnia pod hasłem „Malarskie tajemnice”, odbędzie się spotkanie wokół twórczości Jerzego Nowosielskiego w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. W przeddzień Wielkanocy w obrządku wschodnim - 15 kwietnia – spotkamy się w Pałacu Potockich na wykładzie Krystyny Czerni „Ikona na nowy wiek. Malarstwo sakralne Jerzego Nowosielskiego – między tradycją a awangardą”, po którym odbędzie się mapping na fasadzie budynku.

Nie zabraknie również wydarzeń dla grup zorganizowanych. W dniach 3–5 kwietnia odbędą się minikoncerty dla dzieci, podczas których studenci i wykładowcy Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zaprezentują swoje instrumenty. Koncerty w ramach tegorocznej edycji festiwalu Misteria Paschalia odbywać się będą w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w Filharmonii Krakowskiej oraz w Kopalni Soli „Wieliczka”. Pełen program wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.misteriapsachalia.com. Bilety i karnety są dostępne pod adresem www.kbfbilety.krakow.pl oraz przez aplikację KBF: PLUS.