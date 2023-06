Takiej wystawy dotąd nie było. "Tetmajer. Siła barw i temperamentu" w Muzeum Krakowa

- Tetmajer był wyjątkowym twórcą sztuki młodopolskiej, jego twórczość jest niezwykłym lustrem, pokazującym prawdę o wsi, wiejskiej kobiecie, a także o Polsce. Jednym z głównych tematów w tej twórczości są Bronowice, ale tak naprawdę stanowią one jedynie pretekst, tło, tworzywo, z którego Tetmajer lepił opowieści o Polsce i naszym narodzie. Patrząc na bronowickich bohaterów tego malarstwa, odkrywamy siłę ludu, ale też dostrzegamy, w jakiej kondycji jest ten lud. Piękne kolory, dominujące na obrazach, przykrywają kanciaste postaci. Nie jest to z pewnością malarstwo dekoracyjne, nie jest to „lato z radiem”, a cztery pory roku. A jednocześnie obraz Bronowic początku XX wieku jest historią uniwersalną, która mówi o nas dziś – wyjaśnia dr Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.

Na wystawę – pierwszą tak dużą ekspozycję poświęconą twórczości Włodzimierza Tetmajera – złożyło się niemal czterysta obiektów, blisko połowa to malarstwo, ale obrazom towarzyszą rysunki, szkice do obrazów oraz przedmioty przywołujące bronowicki klimat przełomu wieków, m.in. skrzynia posagowa Anny z Mikołajczyków Tetmajerowej. To jedyna okazja, by zobaczyć wiele z prezentowanych w Krzysztoforach eksponatów, jedne z nich należą do kolekcji prywatnych, inne, muzealne zabytki, nieczęsto opuszczają magazyny.