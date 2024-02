„Pamiętaj, że żyjesz”. Takiej wystawy Czapskiego w Krakowie jeszcze nie było

Obecnie kolekcja MNK prac malarskich Józefa Czapskiego składa się z 27 obrazów olejnych i 2 olejnych szkiców do obrazów. Są to głównie dary, jakie trafiły do krakowskiego muzeum oraz kilka zakupów.

- Pawilon Józefa Czapskiego, jako jedyne na świecie muzeum biograficzne Józefa Czapskiego co roku organizuje wystawę malarstwa i dzienników artysty. Po raz pierwszy jednak zrobiliśmy wystawę całej kolekcji obrazów Czapskiego w jednej przestrzeni. A do tego w niecodziennej aranżacji. Aranżacja ta współgra również z modernistyczną architekturą Pawilonu – wyjaśnia Agnieszka Kosińska, kuratorka wystawy i kierownik Muzeum Czapskich, oddziału MNK.

Józef Czapski malarz, rysownik, pisarz i publicysta, krytyk, współzałożyciel paryskiej "Kultury" był zmuszony, by żyć i tworzyć na emigracji, ale – jak wyjaśnia kuratorka - widział swoje malarstwo przede wszystkim w Polsce, na tle malarstwa polskiego. Pod koniec życia rozmyślał nad sensem swojej pracy i tym, co zostanie.

Swoje obrazy pokazywał na wystawach m.in. we Francji, Szwajcarii, Brazylii. W Polsce jego twórczość była niemalże nieznana – pierwszą wystawę zorganizowano w 1957 roku, kolejna odbyła się dopiero w 1986 roku. Krakowskie Muzeum Narodowe swój pierwszy obraz Czapskiego dołączyło do swojej kolekcji już w roku 1958 – jak wyjaśnia kuratorka – stało się tak, dzięki staraniom legendarnej kustoszki Muzeum, Heleny Blum. Bezpośrednio od Czapskiego zakupiono wówczas „Czerwoną kawiarnię”.

Życiorys urodzonego w 1896 roku Józefa Czapskiego łączy losy artysty i świadka epoki: walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, zmobilizowany we wrześniu 1939 r., dostał się do sowieckiej niewoli, zwolniony w 1941 r., wstąpił do Armii Andersa, jako jej żołnierz poszukiwał w Rosji zaginionych oficerów polskich (jak się później okazało – ofiar zbrodni katyńskiej). Przeżycia z tego okresu opisał we „Wspomnieniach starobielskich” i w „Na nieludzkiej ziemi”. Od 1946 w Paryżu, współtworzył paryską „Kulturę”, do śmierci w 1993 roku mieszkał w domu – redakcji w Maisons-Laffitte.