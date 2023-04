Takiego protestu w Krakowie dawno nie było. Mieszkańcy chwycili za łopaty i grabie. "Pomóżcie nam obronić łąki nad Rudawą!"

To już kolejny protest krakowian w tej sprawie. Wielu mieszkańców i aktywistów od dawna sprzeciwia się tej inwestycji, tłumacząc, że od betonowych ścieżek wolą naturalną nawierzchnię. Protestujący zarzucają również miastu: zignorowanie miejskich przepisów, które obligują audyt inwestycji rowerowej, zignorowanie miejskich dokumentów - planu miejscowego oraz standardów budowy dróg dla rowerów czy też zignorowanie większości uwag składanych przez mieszkańców na etapie konsultacji społecznych.

- Ta droga jest bardzo potrzebna, ale z sobie tylko wiadomych względów zamiast jak inne tego typu trasy na górze wału buduje się ją na dole, ignorując konsultacje społeczne - najpewniej przy większych opadach betonowa konstrukcja zostanie uszkodzona przez wodę - mówił Radny Miasta Krakowa Michał Drewnicki - Wierzę, że rozsądek i dialog są wartościami, którymi powinny kierować się władze. Do tego wzywam prezydenta Jacka Majchrowskiego i urzędników, do rozmowy i dialogu z ludźmi, dla których ten temat jest ważny. Nic nie stoi na przeszkodzie, by drogę poprowadzić kilkanaście metrów obok, tak by nie rodziło to konfliktów i każdy mógł cieszyć się z nowej, pięknej trasy.