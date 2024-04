Rozbudowa układu drogowego na Prądniku Białym w Krakowie. Prace i ogromne utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilkanaście miesięcy Jolanta Białek

Rozbudowa krakowskich ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej pochłonie blisko 40 mln zł. Roboty są na etapie modernizacji infrastruktury podziemnej materiały ZDMK Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Rozbudowa krakowskich ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej trwa od września ubiegłego roku. To jedna z najważniejszych inwestycji dla mieszkańców Prądnika Białego. Zakres robót, zarówno drogowych jak i związanych z modernizacją infrastruktury technicznej, jest ogromny. - Obecnie prace koncentrują się na przebudowie i budowie infrastruktury podziemnej: stan zaawansowania robót dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej to ok. 70 proc., a pozostałych – 40 proc. - ocenia postępy inwestycji Zarząd Dróg Miasta Krakowa.