Tak ma wyglądać upamiętnienie Orląt Lwowskich w parku przy ul. Karmelickiej. Rozstrzygnięto konkurs

- Do ścisłego finału przeszły trzy prace - dwie ex aequo zajęły drugie miejsce, a ta z tornistrami - pierwsze miejsce. Jury konkursowe to profesorowie, artyści, osoby, które doskonale znają się na sztuce, więc to dla mnie jest pewnik, że ta praca, która została przez nich wybrana jest po prostu najlepszą spośród tych 11, które zostały przesłane na konkurs. W składzie jury byli również inicjatorzy powstania pomnika. To wszystko daje naprawdę dużą szansę na to, że ten pomnik rzeczywiście zostanie zrealizowany. Skład jury konkursowego był bardzo szeroki i niemalże jednogłośnie jego członkowie podjęli decyzję o tej zwycięskiej pracy. Więc myślę, że to jest gwarant tego, że jest to najlepsza jakościowo praca, która oddaje ducha Orląt Lwowskich i ona w to miejsce wpisze się z odpowiednim szacunkiem dla już stworzonego parku. Myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość, żebyśmy w końcu Orlęta Lwowskie upamiętnili w odpowiedni sposób, jak to zresztą chcieli inicjatorzy oraz Rada Miasta Krakowa i prezydent miasta - mówi nam Piotr Kempf.