Piękne palmy wielkanocne znów ozdobiły Rynek w Lipnicy Murowanej. Konkurs Palm zorganizowano tam już po raz 65. Zobacz zdjęcia

Niedziela Palmowa 2024 w Lipnicy Murowanej, 24.03.2024

Autorem najwyższej w 2024 roku palmy jest 26-letni Andrzej Goryl z Lipnicy Górnej. Wykonał on drzewko o wysokości 27,43 m. W 2019 roku to on ustanowił niepobity ciągle rekord - 37,78 m.

Prace nad przygotowaniem tegorocznej palmy rozpoczął w 2023 roku poprzez wybór nowej tyczki, którą należało odpowiednio wysuszyć i przygotować.

- Wybiera się drzewo iglaste, które ma więcej żywicy i bardziej pracuje i lepiej utrzyma palmę, a przede wszystkim jest prosty. Z dębu na przykład nie da się zrobić tyczki - opowiada Andrzej Goryl, autor najwyższej palmy zgłoszonej do 65. konkursu w Lipnicy Murowanej.

Prace nad kwiatami rozpoczęły się natomiast jeszcze przed Środą Popielcową. - Dwa tygodnie przed Niedzielą Palmową zaczynaliśmy pracę nad konstrukcją.