Pięciogwiazdkowy krakowski hotel Stradom House Autograph Collection został laureatem prestiżowego amerykańskiego plebiscytu

Laureaci Hotel Awards T&C 2024 zostali podzieleni na sześć kategorii: dzika przyroda, miasto, wieś, plaża, minimalizm i design. Krakowski Stradom House został wyróżniony jako jeden z najlepszych nowych hoteli w miastach (The Best New Hotels in Cities) i znalazł się obok tak prestiżowych obiektów jak: paryski Le Grand Mazarin, londyński At Sloane, rzymski Six Senses Rome czy nowojorski The Fifth Avenue Hotel.

- To pokazuje, że Stradom House w pełni zasługuje na określenie "najbardziej luksusowy hotel Krakowa" - podkreślają jego przedstawiciele.

Stradom House Autograph Collection Hotels by Mariott to pięciogwiazdkowy hotel zlokalizowany w niedalekim sąsiedztwie Wawelu. Jest w nim 125 pokoi, 155-metrowy apartament Chapel Loft z własną kuchnią, fortepianem i kolekcją winyli, w piwnicach - gabinety SPA, basen i sauny, ponadto siłownia. Design pokoi hotelowych - jak przekazują przedstawiciele hotelu - "odwołuje się do krakowskiego dziedzictwa i epoki modernizmu z początku XX wieku".