Uwaga! Ostatni dzwonek na planowanie wakacji!

Wakacje! Urlop! Czekamy na lato z niecierpliwością. Nie chcemy uronić ani chwili. Dokąd pojechać, co robić, by był to czas niezapomniany, najlepszy w roku? Mamy kilka podpowiedzi fajnych miejsc na wakacje marzeń, sprawdź!

Wakacyjna wioska Scandinavia Resort w Zatorze to kameralne i eleganckie domki w skandynawskim stylu, położone w otoczeniu przyrody, ale zaledwie 1 kilometr od Energylandii - największego w Polsce parku rozrywki, do którego otrzymamy zniżki na bilety oraz bezpłatny transport. To miejsce zachwyca już od pierwszego spojrzenia. Własna piaszczysta plaża, ciekawa, nietuzinkowa architektura (pod sferyczną kopułą można zorganizować każdy event), dbałość o detale, niecodzienna oferta restauracji, piękne tereny spacerowe – jest tu wszystko, byśmy odpoczęli i nacieszyli się wakacjami. Piękna okolica i znakomite warunki oferuje nam Villa Natura. Ogromny dom, standard hotelowy: oddzielne pokoje z łazienkami są ładne i czyste. Duża część wspólna ze świetnie wyposażoną kuchnią i wyjściem na taras. Śniadania w formie szwedzkiego stołu, zawsze suto zastawionego. Jest duży wybór - nie ma mowy, aby ktoś wyszedł głodny! W zadbanym ogrodzie do dyspozycji gości są leżaki i miejsce na ognisko z grillem. Widać dbałość o nasze pociechy: jest miejsce zabaw dla dzieci ze zjeżdżalnią i huśtawkami oraz domkiem ogrodowym dla najmłodszych, a do Parku Rozrywki Energylandia jest niedaleko. Idealne miejsce na odpoczynek!

Raj? Nie, to Willa Boconek! Wszystko przecież zależy od ludzi, a tu właściciele są niezwykle pomocni. Dzieci będą zachwycone, a i dorośli też: teren jest duży, cichy, piękny i zadbany. Rozległy ogród, a w nim grill, leżaki, huśtawki, ławeczki. Niedaleko Energylandia, ale po szaleństwie w Parku Rozrywki tutaj właśnie odsapniecie w komfortowych warunkach. Rano pachnąca kawa na świeżym powietrzu pośród śpiewu ptaków. Pokoje - nowe i czyściutkie. Do dyspozycji gości jest wszystko, co niezbędne: naczynia, sztućce, ręczniki, suszarka do włosów, klimatyzacja, mikrofalówka, indukcja, tv. Będziecie tęsknić…

Zabawa i radość to House of Attractions - park rozrywki w centrum Krakowa: lustrzany labirynt, pokój nieskończoności, kino 7 D, laserowy labirynt, a to nie koniec, lecz początek atrakcji. Chcesz poczuć się jak szpieg? A może jak łucznik? Możesz spróbować swoich sił w każdej roli; jako łucznik broniący zamku w wirtualnej rzeczywistości lub jako szpieg w laserowym labiryncie. Możesz znaleźć się w całkowicie lustrzanym pokoju z wielokolorowymi światłami, które tworzą efekt nieskończoności. Jest także muzeum żywych stworzeń, gdzie można zobaczyć i nakarmić motyle, króliki i ptaki. Frajda nie tylko dla dzieci.

Urlop to czas na rozwijanie pasji i próbowanie nowych rozrywek. Rafting, czyli spływ pontonem albo kajakiem to nie tylko wypoczynek, ale też sposób rekreacji. Tu zawsze coś się dzieje! Na wodzie trzeba pokonać własne słabości, ukształtować siłę charakteru, a przede wszystkim - przeżyć chwile, których się nie zapomni. Rafting w Pieninach to wielka przygoda w bezpiecznych warunkach. Nad wszystkim czuwa sternik, racząc nas w bonusie barwnymi opowieściami. Adrenalina, profesjonalizm, bezpieczeństwo. Można też wypożyczyć kajaki. Czekamy na urlop cały rok. Wybierzmy na urlop miejsce zgodne z naszym stylem życia Freepik Idealne miejsce wypoczynku? Domki Całoroczne u Eli! Doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi, ale też dla tych, którzy nie chcą się na czas urlopu rozstawać z czworonożnym przyjacielem. Jest pięknie i przestrzennie. Domki są czyste i zadbane, jest możliwość zrobienia grilla, pomyślano też o placu zabaw i dużym i bezpiecznym ogrodzie dla dzieci. Malownicze plenery, bliskość natury i serdeczni gospodarze tworzą przyjazny klimat tego miejsca. To miejsce to nie tylko nocleg, to miejsce do pokochania! Pływanie kajakiem nie tylko relaksuje. Możemy spojrzeć na znane miejsca z innej perspektywy Freepik Wszyscy, którzy zarazili się pasją kajakowania, zgodnie przyznają, że podróżowanie w ciszy i spokoju oraz poznawanie okolicy od strony rzeki daje zupełnie inną perspektywę. Max Power - spływy kajakowe, wypożyczalnia nart i rowerów zapewni nam rekreację, która pobudzi do działania i pomoże aktywnie odpocząć od codziennych obowiązków. Spływ pontonem to rewelacyjne widoki, bezpieczny sprzęt, organizacyjna perfekcja. Jest to przygoda, którą warto przeżyć!

Zielona oaza w samym sercu Tarnowa