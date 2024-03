Wielkanocny Jarmark Kobierzyński można jeszcze odwiedzać do Wielkiego Piątku. Pacjenci szpitala własnoręcznie przygotowali świąteczne ozdoby Aleksandra Łabędź

Nie w każdym szpitalu mają miejsce wydarzenia związane z pięknymi polskimi tradycjami, takimi jak jasełka czy konkursy palm wielkanocnych. Szpital Babińskiego w Krakowie powraca do organizacji takich wydarzeń, które nie tylko budują instytucjonalną tożsamość, urozmaicają pacjentom leczenie, ale także mają dla nich wymiar terapeutyczny. - Serdecznie zapraszamy na Jarmark Kobierzyński, czynny do Wielkiego Piątku w dni powszednie od 9.00 do 15.00. Dochód jaki przyniesie sprzedaż ozdób pozwoli na zakup materiałów do terapii - mówi Maciej Bóbr, rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.