Niedziela palmowa w Krakowie. Niezwykły korowód przeszedł ulicami miasta. Odbył się też konkurs palm na Rynku Głównym

Podczas trwania jarmarku wielkanocnego można także kupić wyroby od rzemieślników, w tym m.in. stroje ludowe, folkowe, koronki, hafty, biżuterię szydełkową, korale, wianki, opaski, serwetki, haftowane ozdoby świąteczne, rzeźby, zabawki dla dzieci, ptaki, magnesy, pudełka ozdobne.

Na stoiskach nie brakuje również wyrobów świątecznych. Znajdziemy na nich drewniane pisanki w cenie od 4 (niemalowane) do 10 złotych, za malutką palmę zapłacimy 7 złotych, za średnią od 18 do 30 złotych, a za największą nawet 40 złotych. Ozdobny wiklinowy wianek z motywem wielkanocnym to koszt 100 złotych. Kurczaczki do koszyka możecie kupić za 6 złotych, a zająca z filcu i słomy za 20 złotych.