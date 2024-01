Tak COVID-19 odcisnął piętno na Małopolsce. Więcej zgonów, mniej wykrytych nowotworów

"W 2020 r. współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów, wyniósł 0,911, co jest wartością znacznie odbiegającą od obserwowanych we wcześniejszych latach. Następnie w 2021 r. załamanie pogłębia się i wskaźnik osiąga wartość 0,817" - relacjonują też analitycy z US w Krakowie.