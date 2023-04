Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu OFF CAMERA: Nasze nagrody to nie tylko prestiż, ale też często trampolina do dalszej kariery

- W zeszłym roku odbyła się piętnasta edycja Mastercard OFF CAMERA. Festiwal odwiedziło 25.000 widzów i relacjonowało 270 dziennikarzy. W czym tkwi sukces krakowskiej imprezy?

- Bez wahania odpowiem: największe filmowe gwiazdy, atmosfera wielkiego święta kina i po prostu doskonały program. Filmy, które pokazujemy angażują, wciągają, są w skali globalnej naprawdę wyjątkowe. I co ważne – większość z nich widzowie w krakowskich kinach mogą zobaczyć jako pierwsi w Polsce. Niektóre nie są też pokazywane nigdzie indziej. To ważne, bo przywozimy na Festiwal Mastercard OFF CAMERA zawsze to, co najlepsze i aktualne. Poprzez film, opowiadamy i komentujemy otaczający nas świat.

- Każdy festiwal to grono tworzących go pasjonatów i ekspertów. W tym roku przewodzi im nowy dyrektor artystyczny – Grzegorz Stępniak. Jak ta zmiana wpłynie na oblicze najbliższej edycji?

- Nie jest to do końca zmiana – Grzegorz jest z nami od wielu lat i wcześnie pełnił funkcję dyrektora programowego. Od tej edycji odpowiada za całościowy wydźwięk artystyczny wydarzenia, bo pamiętajmy, że festiwal to nie tylko seanse w kinach – to pokazy specjalne, gale rozdania nagród, to Miasteczko Filmowe na placu Szczepańskim oraz sekcja serialowa. W tym roku mamy ponad 150 punktów w programie!