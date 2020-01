Szymon Hołownia w Krakowie: "To jest duży kraj, zmieścimy się tu wszyscy"

- Problem z doświadczonymi politykami jest taki, że doprowadzili nas do tego miejsca, w którym jesteśmy - mówił Szymon Hołownia, przyszły kandydat na prezydenta RP, podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa.

- Jestem zbudowany tym, ile was przyszło - zwrócił się do uczestników spotkania. - Mam specjalną relację z Krakowem, bo to jedyne miasto, z którego wyjeżdżając po "Mam Talent" wołano "Panie Szymonie, Panie Szymonie", a nie "Panie Marcinie" - żartował Szymon Hołownia. Zanim rozpoczęła się dyskusja, Szymon Hołownia omówił aspekty, nad którymi jako prezydent chciałby się pochylić. Powiedział m.in. o rozwiązaniach systemowych, samorządach, polityce zagranicznej czy ekologii. Wiele uwagi poświęcił podziałowi Polaków. - Mamy mnóstwo energii, a marnujemy ją na dyskusję o tym, jak odzyskać Polskę z jednych albo z drugich rąk. Partie się zakleszczyły w tym sporze. Trzeba je odkleszczyć, ale nie zrobi tego nikt z systemu - przekonywał Hołownia. - Chodzi o to, by w wolny sposób czerpać z dobrego dziedzictwa jednych i drugich. Prezydent bezpartyjny to jedyny prezydent, który będzie wolny w podejmowaniu swoich decyzji - podkreślił.

W krótkim wprowadzeniu mówił o wizji państwa, które jest nie tylko podzielona, ale w którym miejsce znajdą dla siebie zwolennicy różnych opcji. Nawiązywał także do przywrócenia zaufania obywateli do systemu sądownictwa. - Wizja państwa, którą chcę państwu zaproponować to Polska bezpieczna, stabilna. To Polska, w której będziemy wiedzieli, według jakich reguł gramy. - mówił. - Zrobimy Polskę, w której będziecie czuli dobrze. To jest duży kraj, zmieścimy się tu wszyscy - obiecywał. Pytania, które padały z publiczności dotyczyły m.in. zaostrzenia ustawy aborcyjnej, edukacji seksualnej,relacji państwo-Kościół czy organizacji pozarządowych. - Moje poglądy w tej sprawie są jasne, ale jednocześnie uważam, że w obecnej sytuacji społecznej w Polsce nie powinniśmy jej [ustawy - przyp. red.] zmieniać. Należałoby zostawić ją taką, jaka jest i zastanowić się głęboko, zanim otworzymy ją na nowo.

Zastanowić się, co możemy zrobić dla kobiet, które przed takimi dylematami stoją - mówił zapytany o to, jak widzi kontrowersyjny projekt. Jasno wyraził się też w kwestii edukacji seksualnej: - Edukacja seksualna jest potrzebna, zwłaszcza w tych czasach, gdy dzieci edukują się ze źródeł, które są zatrute. Sprawa powinna być realnie i rzetelnie pokazywana, a nie zakrywana całunem wstydu. To trzeba zrobić, żyjemy w takich czasach.

Nie zabrakło też pytania o pytania o religię w szkołach. - To jest jeden z tych naszych dyżurnych tematów - skomentował Hołownia - pamiętajmy, że mamy o wiele więcej innych ważnych tematów, które naprawdę nas dziś dotykają. Klimat, bezpieczeństwo, stabilność ustrojowa. Jako prezydent chciałbym przesunąć akcenty z tych tematów na inne. - Nie ma powodów do wrogości między państwem a Kościołem. To powinno przeskoczyć etap zemsty, który się szykuje w bardzo wielu miejscach i od razu przejść do etapu konstruktywnego budowania relacji. Wyjdźmy z polityki zemsty - mówił w związku z pytaniem o relacje państwo-Kościół. Było więc poważnie i na temat, lecz nie tylko tak. Gdy jeden z uczestników rzucił: - Chciałem zapytać o pana aktywności sportowe, Hołownia odparł całkiem poważnie: - Upokorzeniom nie ma końca.

Spotkanie odbyło się w w ramach trasy "Rozmowy Polaków", podczas której Hołownia odwiedza również Łódź, Bielsko-Białą, Sosnowiec i Kielce. Poza spotkaniami otwartymi spotyka się z lokalnymi działaczami, samorządowcami oraz osobami wykluczonymi. Dodatkowo, inicjatywy wolontariuszy działających przy Szymonie Hołowni, powstał pomysł, by osoby, które przyjdą na spotkania w Krakowie, Łodzi i Kielcach, przyniosły ze sobą ciepły koc lub grube rękawiczki bądź skarpety. Wolontariusze przekażą je potrzebującym w schronisku. - Być może taki gest uratuje komuś zdrowie lub życie - podkreślił Hołownia we wpisie na swoim profilu na Facebooku. Wszystkich, którzy nie mogą wziąć udziału w spotkaniach, Szymon Hołownia zaprosił do dyskusji w internecie. Wystarczy oznaczyć ją hasztagiem #RozmowyPolaków. Zespół ekspertów Szymona Hołowni zbiera wszystkie odpowiedzi i wątki, w których pojawi się ten hasztag. Na tej podstawie przygotowana zostanie wielka mapa wspólnych marzeń, trosk i celów. W dyskusji można też brać udział odpowiadając na pytania w ankiecie zamieszczonej na stronie: www.szymonholownia.pl/rozmowypolakow).

- Zgódźmy się na to, że w jakiejś kwestii się nie zgodzimy, mimo że będzie wiele spraw, w których mamy podobne poglądy - podkreśla przyszły kandydat na prezydenta RP. WIDEO: Krótki wywiad