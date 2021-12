Sylwester Marzeń w Zakopanem. Wiemy, kto będzie mógł zobaczyć koncert na żywo

Koncert sylwestrowy organizowany przez Telewizję Polską na górnej Równi Krupowej w Zakopanem przewidziany jest dla 30 tys. osób. Jest to darmowa impreza. Jednak wejście na nią będzie możliwe po okazaniu specjalnej wejściówki. Tą można uzyskać - jak informuje TVP na plakatach rozwieszonych w Zakopanem - na stronie bilety.tvp.pl.

TVP uruchomiła właśnie serwis do dystrybucji darmowych biletów. Osoba zainteresowana wejściem na koncert ma do wyboru dwie wejściówki – dla osób zaszczepionych i tych, którzy szczepienia nie przyjęli. W obu przypadkach trzeba będzie podać swoje dane osobowe – imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Co ciekawe, w poniedziałek popołudniem wejściówek dla niezaszczepionych już nie było. Tam przynajmniej wynika ze strony bilety.tvp.pl.

Zgodnie z przygotowanym przez TVP regulaminem, osoba nabywająca wejściówkę dla zaszczepionych będzie zobowiązana do okazania certyfikatu szczepienia służbom porządkowym. Bez weryfikacji certyfikatu – jak mówi regulamin – nie zostaniemy wpuszczeni. Nie dotyczy to osób poniżej 12 roku życia. Od szczepienia musi upłynąć co najmniej 14 dni. Wejść na imprezę będą mogli także ozdrowieńcy (którzy będą w stanie udowodnić swój status), a także osoby z negatywnym testem na koronawirusa.