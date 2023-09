Kawalerki w Krakowie – gdzie ich szukać w mieście? Czy rzeczywiście są takie tanie? Ceny mogą szokować

Kawalerki na rynku mieszkaniowym

Kawalerki to mieszkania kontrowersyjne. Na rynku nieruchomości stanowią nie więcej niż kilkanaście procent oferty, ale w ostatnich latach dało się zaobserwować zdecydowany wzrost popularności tych niewielkich, jednopokojowych mieszkań.

Z jednej strony kawalerka to mieszkanie po prostu niepraktyczne, zbyt małe, by mogło w dłuższej perspektywie zaspokajać potrzeby osoby, która planuje związek czy rodzinę, czy też chce po prostu wygodnie żyć. Z drugiej jednak strony kawalerki - ze względu na małe metraże, są siłą rzeczy po prostu tanie - jeśli wziąć pod uwagę cenę całości. To z kolei sprawia, że chętnie sięgają po nie inwestorzy zainteresowani zarabianiem na wynajmie. Niska cena pozwala wejść na ten rynek i zacząć zarabiać.