Święto Dzielnicy I Stare Miasto. Stare gry i zabawy zachwyciły mieszkańców centrum Krakowa [ZDJĘCIA]

Na scenie od godz. 14 występowali wokaliści, zespoły muzyczne i taneczne z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana oraz Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. W godz. 19-20 zaplanowano koncert muzyki filmowej w wykonaniu Fortis Quartet.

Wokół sceny w godzinach 14-18 można wziąć udział w warsztatach, zabawach i rodzinnych aktywnościach.

W programie: foto-atelier i przebieranki dla dużych i małych, bańki mydlane, skoki w workach, bule, rzuty do celu, chodzenie po skrzynkach, „Fabryka zabawek” (uczestnicy oglądają i testują dawne zabawki, by finalnie - inspirując się ich formą i mechanizmem - stworzyć własne zabawki ruchome). Ponadto, wśród atrakcji są gry i zabawy z dawnych lat: gra w gumę, zośkę, skoki na skakankach, przez linę, gra w klasy, synchroniczne skoki przy muzyce i inne zabawy ruchowe, warsztaty tworzenia kolorowych postaci z bajek, smoków i różnych stworów do podwórkowych zabaw.