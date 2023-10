Świetliki zagrają w piątek 20 października w krakowskim klubie Zaścianek. Mroczny egzystencjalizm w post-punkowej wersji

W zeszłym roku Świetliki obchodziły trzydziestolecie swojej działalności. To w 1992 roku doszło do połączenia sił młodego poety Marcina Świetlickiego z trzema muzykami krakowskiej Trupy Wertera Utrata: basistą Grzegorzem, Dyduchem, gitarzystą Tomkiem Radziszewskim i perkusistą Markiem Piotrowiczem. Grupa zadebiutowała podczas spotkania poetów „Na Głos”, gdzie na widowni siedziała Wisława Szymborska i Czesław Miłosz.

- Byliśmy trochę bezczelni. Już sam pomysł założenia rockowej bądź, co bądź kapeli, z kolegą, który mówi wiersze, a nie śpiewa, był dosyć niekonwencjonalny. Nasz pierwszy wydawca po wysłuchaniu taśmy demo obawiał się, że z etykietką „poezja śpiewana” będziemy musieli rozkładać stolik przed uniwersytetem i nagabywać studentów polonistyki. Słuchacze też podchodzili do nas początkowo dosyć ostrożnie. Myśleli, że będziemy Starym Dobrym Małżeństwem w wersji punk – wspomina Grzegorz Dyduch.

Do dzisiaj Świetliki nagrały siedem albumów. Ostatni z nich ukazał się trzy lata temu w czasie lockdownu i nosił tytuł „Wake Me Up Before You Fuck Me”. Pod ironicznym tytułem, odwołującym się dwuznacznie do słynnego przeboju grupy Wham! z lat 80., znalazła się kolekcja posępnych piosenek, które idealnie wpasowały się w panujący wówczas klimat niepokoju wywołany pandemią.

- Jesteśmy zespołem zadaniowym. Nie musimy wydawać płyt regularnie co dwa lata. Graliśmy w ostatnim czasie sporo koncertów. I w pewnym momencie nasze wewnętrzne częstotliwości się zgrały. To sprawiło, że weszliśmy do studia i dość szybko wszystko nagraliśmy. Te siedem lat przerwy od poprzedniej płyty poświęciliśmy na gromadzenie energii, która w końcu szybko się uwolniła. I tak narodziły się nowe piosenki – wyjaśnia Grzegorz Dyduch.

Krążek ma też dwie różne okładki – oryginalna wygląda jak kadr z filmu Wojciecha Smarzowskiego: widnieje na niej sznur z pętlą zwisający z drzewa na zimowym tle.