Subiektywny przegląd najbardziej znanych krakowskich świętych

Gdy wybuchło powstanie styczniowe, natychmiast włączył się do walki. Wzięty do niewoli przez Austriaków, uciekł z więzienia w Oło-muńcu i powrócił na pole bitwy. Pod Mełchowem został ciężko ranny w nogę, którą amputowano bez znieczulenia w niewoli rosyjskiej. Stał się kaleką skazanym na protezę, którą zresztą posługiwał się z zadziwiającą zręcznością. Potrafił np. ślizgać się na łyżwach na monachijskim lodowisku.

Jego życie było niezwykłe, bogate i pełne niespodziewanych wydarzeń. Urodził się w 1845 roku w Igołomi pod Krakowem. Jako młody chłopak został wysłany do szkoły kadetów w Petersburgu. Studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach, brał udział w manifestacjach patriotycznych i angażował się w działalność konspiracyjną.

Dzięki interwencji rodziny został zwolniony z więzienia i wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia malarskie. Następnie studiował inżynierię w Belgii, a ostatecznie ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. Po studiach wrócił do kraju i wiódł życie artysty. W wieku 35 lat porzucił malarstwo i wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi z zamiarem zostania bratem zakonnym.

Tam doznał załamania nerwowego. Jak wyznał po latach: nie postradałem zmysłów, ale przechodziłem okropne męki i katusze i skrupuły najstraszliwsze. Po sześciu miesiącach nowicjatu, w stanie silnej depresji, opuścił zakon jezuitów. Do stycznia 1882 roku leczył się w zakładzie dla nerwowo chorych w Kulparkowie koło Lwowa. Następnie przebywał u brata na Podolu, gdzie powrócił do równowagi psychicznej. Fascynowała go duchowość św. Franciszka z Asyżu. Pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów wspomagał najbiedniejszych Krakowa. Otworzył dla nich przytulisko i uczył, że trzeba być „dobrym jak chleb”.