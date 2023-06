Sting, Depeche Mode, Sepultura, The Cinematic Orchestra i inni. Lato pełne koncertów zagranicznych gwiazd w Krakowie

3 sposoby na piękny trawnik, zobacz co radzi ekspert, to musisz wiedzieć!

W czwartek 13 lipca dotrze pod Wawel słynny włoski piosenkarz rockowy Zucchero. To jedyny wykonawca ze słonecznej Italii, któremu udało się podbić nie tylko Europę, ale i Stany Zjednoczone. Posłuchamy jego największych przebojów – w tym „Baila Morena”.

Już po raz trzeci przyjedzie do Krakowa brytyjski wokalista Sting. W czwartek 20 lipca w ramach trasy „My Songs” zaprezentuje on w Tauron Arenie kolekcję swych najważniejszych piosenek – zarówno tych z solowej kariery, jak i tych stworzonych w ramach The Police. Jako support wystąpi syn angielskiego piosenkarza – Joe Sumner.

W piątek 4 sierpnia dotrze do Tauron Areny brytyjska grupa Depeche Mode. Po niedawnej śmierci Andy’ego Fletchera to właściwie duet, tworzony przez Dave’a Gahana i Martina L. Gore’a. Pretekstem do tego show jest nowa płyta artystów zatytułowana znacząco „Memento Mori”. Zabrzmią więc przede wszystkim pochodzące z niej premierowe piosenki, ale na pewno nie zabraknie też takich hitów, jak „Personal Jesus” czy „Enjoy The Silence”.