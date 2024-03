Statek-widmo nad brzegami Wisły w Krakowie. Pozostałość po porcie Żeglugi Krakowskiej i mrocznej sprawie "Skóry". Powstanie tu teraz marina

Pozostałości portu w Krakowie

Kiedyś barki kursowały po Wiśle w Krakowie transportując węgiel i inne surowce. Służył im. między innymi port w rejonie Zabłocia, który teraz znika. To rzeczny port przeładunkowy wybudowany w połowie lat 70. XX w. Przybijały tu m.in. barki z transportem węgla z Oświęcimia. Do 1993 r. z portu korzystało Przedsiębiorstwo Państwowe "Żegluga Krakowska", a po likwidacji przedsiębiorstwa port dzierżawiono Przedsiębiorstwu Prywatnemu "Żegluga Krakowska" aż do 2008 r.

Był dok, plac warsztatowy, żurawie i taśmociągi do załadunku. Wszystko to kiedyś funkcjonowało i służyło żegludze na Wiśle. Podobnie jak kiedyś stocznia Namarol położna trochę dalej. Barki z węglem jednak zniknęły, pozostają te restauracyjne przycumowane na wieki wieków lub do poważniejszej powodzi. Po Wiśle pływa tramwaj wodny, kajakarze, od czasu do czasu jednostka "imprezowa".