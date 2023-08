Sprawa kopciuchów w Małopolsce. Kraków idzie do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Co dalej z kopciuchami w Małopolsce?

We wrześniu ubiegłego roku doszło do złagodzenia przepisów uchwały antysmogowej dla Małopolski. Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował wówczas, że wydłuży czas na wymianę pozaklasowych pieców węglowych do końca 2023 roku. Przypomnijmy, że pierwotnie miały zniknąć z końcem 2022 roku.