SMS, który może ustrzec przed nieszczęściem. Kto i do kogo wysyła ALERT o zagrożeniu?

Mamy różne systemy ostrzegania. Czym różnią się komunikaty Regionalnego Systemu Ostrzegania od alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? jakie ostrzeżenia otrzymamy z RSO, a jakie z RCB? - Regionalny System Ostrzegania realizowany jest przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego i dotyczyć może nie tylko ostrzeżeń. To darmowa, powszechna usługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów umożliwiająca powiadamianie obywateli o zagrożeniach, w tym ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne i mapka prezentująca stan wód na najistotniejszych wodowskazach polskich rzek. W systemie generowane są też inne ostrzeżenia odwołujące się do miejscowych zagrożeń, np. wypadków drogowych. Ponadto, w RSO dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego, jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego.

Potrafi Pan zmniejszyć zagrożenie wysyłając ostrzeżenia do mieszkańców regionu? Sprawić, że mniej osób ucierpi? - Wysłanie ostrzeżenia pozwala na lepsze przygotowanie się: służb, inspekcji, straży, instytucji oraz samych obywateli do nadchodzącego zagrożenia. Mam tu na myśli możliwość dla przykładu np. wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego, wprowadzenia stałych dyżurów w urzędach, zwiększenie obsady osobowej służb, wprowadzenie dyżurów domowych, ewakuację harcerzy z obozów, niewychodzenie ludzi z domów. Przykładów można wskazywać wiele, działania te z całą pewnością sprawiają, że mniej osób ucierpi.

Natomiast SMS ALERT RCB jest zgodnie z nazwą ostrzeżeniem alarmowym, wysyłanym w formie krótkiego sms do każdego obywatela posiadającego telefon mobilny i będącego w określonym zasięgu. Nadawany jest na wniosek wojewody lub przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dla wnioskowanego obszaru. Z założenia ma dotyczyć ostrzeżeń najwyższej kategorii. Reasumując ostrzeżenia RCB i SMS ALERT różnią się kanałami przekazywanych informacji. Mogą zawierać te same ostrzeżenia. SMS ALERT przekazywany w najwyższych stopniach zagrożenia ma dotrzeć do wszystkich w danym obszarze zagrożenia. Jest więc uzupełnieniem RSO i gwarantem dostarczenia ostrzeżenia lub innego komunikatu.

Jak informacja o podnoszącym się stanie wód w małopolskich rzekach i potokach trafia do pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego? Do kogo?

- WCZK otrzymuje wiele tzw. produktów opracowywanych przez IMGW PIB. Są to przede wszystkim prognozy pogody, zarówno krótko, jak i długoterminowe, biuletyny dotyczące stanu wód oraz ich prognoz, również stany zbiorników. Otrzymuje także prognozy zagrożeń. W sytuacjach zagrożeń najpierw przekazywane są ostrzeżenia meteorologiczne różnych stopni, następnie ewentualne ostrzeżenia hydrologiczne o możliwych wezbraniach, gwałtownych wzrostach wód, możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych, alarmowych czy wylania rzek.

Informacja trafia do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zapewniamy całodobowe ich przekazywanie i reagowanie.

Jak ostrzec ludzi przed takim zagrożeniem, jakim był pożar w Nowej Białej, gdzie płonęły domy i pożar obejmował kolejne budynki?

- Ostrzeganie jest zadaniem własnym na terenie gminy i przypisanym właściwemu miejscowo wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi. Może być realizowane np. poprzez uruchomienie syren, dzwonów, komunikaty ustne przekazywane przez PSP, OSP, policję, inne służby. Niektóre jednostki samorządu terytorialnego mają opracowane własne systemy ostrzegania, w niektórych powiatach ostrzeganie realizowane jest z poziomu powiatu dla wszystkich gmin.

Niezależnie od powyższego ich wzmocnienie nastąpić może poprzez opisane wyżej RSO i ALERT RCB oraz – co jest nie do przecenienia – poprzez media.