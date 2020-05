Sąd Najwyższy wypowie się, kto rozpozna aferę korupcyjną w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie

Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Banaś

Sąd Okręgowy w Krakowie w połowie maja zwrócił się do Sądu Najwyższego o wskazanie innego równorzędnego sądu do rozpoznania afery korupcyjnej w Sądzie Apelacyjnym. W akcie oskarżenia, który przesłała do krakowskiego sądu Prokuratura Regionalna w Rzeszowie jest mowa o 46 oskarżonych. Wśród nich Andrzej P., były dyrektor SA w Krakowie, główna księgowa tego sądu i pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości.