Sabina Karwala z Teatru Variete: Warto pielęgnować w sobie wspomnienia i umiejętnie czerpać z przeszłości

- Od dziecka marzyłam, żeby mieć własny zespół. Wstydziłam się jednak początkowo śpiewać. Po maturze poszłam do studium aktorskiego, które miało mnie przygotować do egzaminów do szkoły aktorskiej. W tamtym czasie słuchałam dużo piosenek Amy Winehouse, która w jakiś metafizyczny sposób dodała mi odwagi i swój pierwszy jam session w Krakowie zagrałam właśnie z jej materiałem – mówi nam Sabina Karwala.

Mama piosenkarki kiedyś tańczyła w zespole Pieśni i Tańca Śląsk. Kiedy córka podrosła, zapisała ją do szkoły muzycznej. Dzięki temu Sabina skończyła jej drugi stopień na fortepianie i rytmice. Młoda dziewczynka często oglądała też w tamtym czasie różne musicale wystawiane na polskich scenach. To sprawiło, że jako nastolatka postanowiła porzucić fortepian i zwróciła się w stronę śpiewania.

W 2012 roku Sabina dostała się na wydział aktorski do szkoły filmowej w Łodzi. Na trzecim roku młoda wokalistka poznała producenta muzycznego Jana Bieleckiego, który zaproponował jej współpracę. To on zasugerował, by Sabina sama pisała dla siebie piosenki. Tak też się stało – najpierw narodził się utwór „Sreberka”, a potem poszły następne. Wtedy Bielecki zorganizował cały zespół, z którym para zrealizowała debiutancką płytę „Lepidoptera”.