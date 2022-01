Ruszyły zdjęcia do kontynuacji serialu "Korona królów". Tym razem TVP chce opowiedzieć o dynastii Jagiellonów

Akcja serialu rozpoczyna się w roku 1399 i wprowadza widzów w pełne zwrotów akcji lata dynastii Jagiellonów. Niedawno owdowiały król Władysław rozważa powrót na Litwę. Krakowscy możni, żeby zatrzymać władcę na tronie, aranżują jego małżeństwo z wnuczką Kazimierza Wielkiego – Anną Cylejską. Narzeczona nie przypada królowi do gustu, Jagiełło odsyła ją więc do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego.

Tymczasem wokół rozgrywa się wielka polityka. Zakon anektuje Żmudź i wciąż zagraża Litwie. Po śmierci Konrada von Jungingena Wielkim Mistrzem zostaje jego żądny krwi brat Ulryk. Jagiełło zdaje sobie sprawę, że pokój z Krzyżakami jest kruchy, wie także, że wojna jest nieunikniona i tylko ona oddali raz na zawsze krzyżackie zagrożenie. 15 lipca 1410 r. dwie wielkie armie stają na wzgórzu Grunwaldu – rozpoczyna się walka na śmierć i życie. Zwycięstwo nad Krzyżakami wzmacnia pozycję Jagiełły w Europie.