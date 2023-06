Ruszają konsultacje w sprawie przebudowy al. Solidarności w Krakowie. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami już w poniedziałek

Formy konsultacji:

1. Formularz konsultacyjny Formularz dostępny będzie od 23 czerwca 2023 do zakończenia konsultacji.

4. Badanie ankietowe

Zaprojektowane zostanie badanie opinii mieszkańców w zakresie użytkowania al. Solidarności.

Batalia o miejsca parkingowe i pasy ruchu

-Aleja Solidarności znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską, co oznacza, że większych zmian nie będzie. Odcinek alei od placu Centralnego do skrzyżowania z ul. Bulwarową będzie jak dotychczas dwujezdniowy z torowiskiem tramwajowym w osi ulicy - zapowiadali urzędnicy ZDMK w 2021 roku. - Na torowisku zostanie zachowana zielona nawierzchnia. Zmieniony zostanie układ parkowania, na ukośny lub równoległy przy jednoczesnym wykorzystaniu części jezdni – co wpłynie na poprawę widoczności i bezpieczeństwo kierowców. Obecne skrzyżowanie typu agrafka z ul. Bulwarową zostanie zastąpione skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Powstaną drogi dla rowerów w rejonie skrzyżowań stanowiących połączenie między północną i południową częścią al. Solidarności Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę i budowę zatok autobusowych, przebudowę wlotów ulic poprzecznych na skrzyżowaniach z al. Solidarności, przebudowę ciągów pieszych, będzie również nowe oświetlenie, odwodnienie. - dodawali.