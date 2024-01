Rozmowa. „Mądrość ponad siłę i aktywność fizyczną”. Bolączki i wyzwania, które stawia współczesny świat przed seniorami

- Starzenie się jest naturalnym etapem w życiu każdego człowieka. Jest procesem dynamicznym, długotrwałym i nieodwracalnym. Zmiany jakie zachodzą u osób w wieku 65+ to przede wszystkim zmniejszenie rezerw organizmu, spadek odporności na stres, wyczerpanie i zmęczenie. Na głowach seniorów pojawiają się siwe włosy, zmienia się ich zmysł smaku, gorzej słyszą wysokie dźwięki, wydłuża się czas lokalizacji dobiegającego dźwięku oraz słabnie ich widzenie z bliska. W okresie późnej dorosłości zmniejsza się zdolność adaptacji do pojawiających się wyzwań życia, natomiast zwiększa się zależność od otoczenia. Na tym etapie życia seniorzy wycofują się z wcześniejszych form aktywności wchodząc w nowe role społeczne tj.: babcia, dziadek, emeryt, emerytka. Na pierwszy plan u seniorów wychodzi mądrość ponad siłę i aktywność fizyczną. Pojawiają się nowe kryteria oceny płci przeciwnej – liczy się bezpieczeństwo, responsywność ponad atrakcyjność. Emocje stają się bardziej kontrolowane, zwiększa się natomiast ilość doznawania negatywnych odczuć. Seniorzy stają się w tym okresie ekspertami od swojego życia poprzez zdobyte doświadczenie i wiedzę - mówi Katarzyna Zasowska.

Czy samotność to główny problem, z którym borykają się nasi seniorzy?

- Możemy tak powiedzieć. Aż 26 procent osób starszych jest osamotnionych, a ponad 12 procent z nich w ogóle nie wychodzi z domu (wskazuje nasze badanie). Samotność to choroba cywilizacyjna naszych czasów, która dotyka szczególnie osoby starsze. To seniorom najczęściej brakuje bliskiej rodziny, przyjaciół i znajomych, a do tego dotykają ich choroby i niepełnosprawność. Czują się niepotrzebni, zbędni, rośnie w nich poczucie wykluczenia. 61 proc. osób starszych, które mierzą się z samotnością, mówi, że czują się nieważne, a 70 proc. nie ma obok kogoś, komu mogłyby zaufać. Aż 42 proc. osób, których dotyka samotność, mówi, że brakuje im naprawdę bliskiego przyjaciela. Osoby tuż po przejściu na emeryturę, chcą wciąż być aktywne, zwiedzać, rozwijać się. Dbają o czas dla siebie. A z drugiej strony rodziny są bardzo rozproszone. Często dzieci i wnuki osób starszych mieszkają w innym mieście, a nawet poza krajem - mówi Małgorzata Karpińska.