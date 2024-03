Smart city, rowery i parada dresów. Czego chcą dla Krakowa Stanisław Mazur i kandydaci na radnych z jego drużyny

Prof. Stanisław Mazur, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, podczas sobotniej konwencji zwracał uwagę m.in. na wspólnotę i współzarządzanie - podkreślając, że są to dla niego rzeczy bardzo ważne.

- Niech krakowianie naprawdę mają głos. Tu nie chodzi o uciekanie przed odpowiedzialnością. Nie chodzi też o nieustanne referenda - to byłby populizm. Ale chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli poczucie sprawstwa. Że wtedy, kiedy formułują swoje oczekiwania, kiedy pokazują argumenty - one są bardzo poważnie traktowane i są brane pod uwagę przez tych, którzy podejmują decyzje - mówi prof. Mazur.

Stanisław Mazur oraz skupione wokół niego osoby - według deklaracji kandydata - chcą, by Kraków był miastem smart. - Miejscem, które dorównuje inteligencją i mądrością swoim mieszkańcom - mówił prof. Mazur. - Chcemy miasta ekologicznie zrównoważonego i zrównoważonego transportu. Chcemy, by to miasto przestało lekceważyć rowerzystów i żeby na poważnie wzięło się za budowę ścieżek rowerowych - wymieniał. Na konwencji nie zabrakło tematu metra w Krakowie.