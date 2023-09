Rozbiórka na Wesołej jednak legalna. Wojewoda wydał decyzję

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa twierdzi, że budynki wyburza bo nikt nie chciał ich wynająć. Trudno się jednak dziwić niechęci inwestorów skoro od kilku lat agencja nie potrafi skonkretyzować planów co do tego co i gdzie powstanie na Wesołej i jaki charakter będzie miało to miejsce. Przypominamy też, że mamy kryzys i inflację co może obecnie zniechęcać do inwestowania, ale sytuacja może się zmienić. Tylko, że budynków już nie będzie.

Andrzej Banas