Rodzina sprawia, że Magalena Różczka każdego dnia czuje się szczęściarą

Jej wielbiciele nie mogą narzekać, że ich idolki nie ma na ekranach. Gra bowiem dużo – i to zarówno w kinie, jak i w telewizji. Do niedawna oglądaliśmy ją w serialach „Rojst” i „Tajemnica zawodowa” oraz w filmach „Brigitte Bardot Cudowna” i „25 lat niewinności”. Teraz na dużych ekranach pojawiła się „Zadra”, w której gra jedną z ról. Co ciekawe liczne obowiązki zawodowe nie przeszkadzają jej dbać o rodzinę. Wszystko to dzięki pozytywnej energii, którą emanuje od małego.

- Grałam córki, teraz gram matki, za 20 lat będę grała babki. I to będzie wspaniałe. Mam 44 lata i czuję, że jestem w cudownym momencie mojego życia. Dbam o siebie, patrzę na to, co jem, poświęcam sporo czasu na domową pielęgnację, by nie używać botoksu ani wypełniaczy. Ale przede wszystkim mam cudowną rodzinę. To powoduje, że każdego dnia czuję się szczęściarą – mówi w „Twoim Stylu”.