Robotyka w krakowskich szpitalach cały czas się rozwija. Kolejny szpital inwestuje w robota, który będzie wspierał pracę lekarzy Aleksandra Łabędź

Krakowskie szpitale kładą coraz większy nacisk na rozwój wysokospecjalistycznych rozwiązań z dziedziny robotyki medycznej. Pierwszy robot DA VINCI pojawił się w Szpitalu na Klinach i do dzisiaj oferuje pacjentom szereg zabiegów komercyjnych. Kolejnym szpitalem, który może się pochwalić robotem DA VINCI jest Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, który korzysta z jego pomocy od października 2023r. - oferując zabiegi robotyczne finansowane przez NFZ. Tymczasem w ramach budowania Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Robotycznej w Krakowie Szpital Dziecięcy wyłonił firmę, która zajmie się stworzeniem systemu chirurgii robotycznej do zabiegów pediatrycznych. Koszt tej inwestycji to ok. 15 mln zł.