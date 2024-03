Młodzi lekarze z Krakowa dotarli do Zambii. Praktycznie od razu zostali wrzuceni na głęboką wodę. "Tyle tu cierpienia"

Lekarze z Krakowa wyruszyli 19 marca br. na 3-miesięczny wyjazd do Szpitala im. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katondwe w Zambii, który prowadzony jest przez Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie. Nim wyjechali, zorganizowali zbiórkę pieniędzy, by dzięki nim zakupić niezbędny sprzęt dla zambijskiego szpitala. Dotychczas udało się uzbiera blisko 80 tys. zł. Jak jednak mówią: - Nie zamykamy jeszcze zbiórki. Nadal można wpłacać pieniądze - informują.

- Sprzęt medyczny zostanie kupiony w Zambii. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ w razie awarii trafi do lokalnego serwisu. Będą to produkty znanych producentów. Okres oczekiwania to od jednego do kilku miesięcy. O szczegółach będziemy informować na bieżąco - wyjaśnia Daniel.