Rewolucja w szkołach podstawowych. Darmowy laptop dla każdego ucznia 4. klasy

Zniesienie nierówności

– To już osoby, które organizują pracę w szkołach, będą decydowały, czy laptopy będą mogły być zostawiane w szkołach – tłumaczy wiceminister.

Włodzimierz Bernacki odpowiada, że głównym założeniem projektu jest to, żeby komputery były wykorzystywane w procesie dydaktycznym.

Przenośne komputery będą miały zainstalowane programy, które mają pomagać uczniom przyswajać wiedzę. Dodatkowo laptopy będą też zawierały podręczniki w wersji cyfrowej. Rodzice niektórych dzieci zastanawiają się, czy ich pociechy będą musiały codziennie nosić laptopy do szkoły.

Nauczyciele dostaną bony

Uczniowie dostaną konkretne modele laptopów, a nauczyciele bony na sprzęt w postaci 2,5 tys. zł. W tym przypadku nauczyciele sami będą decydowali, co jest im najbardziej potrzebne. By uzyskać bon, nauczyciel musi złożyć – za pośrednictwem dyrektora szkoły – wniosek do organu prowadzącego szkołę.